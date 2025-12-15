New Market Report Reveals Key Trends, Multiples, and Strategic Insights in Manufacturing & Industrials M&A

Mergers & Acquisitions, a middle-market M&A advisory firm, today announced the release of its Manufacturing & Industrials M&A Multiples, Trends & Statistics Market Report, providing comprehensive analysis of M&A activity shaping the industrial and manufacturing sectors through 2025. The report delivers timely market intelligence on deal flow, valuation multiples, sector dynamics, and strategic themes influencing buyers and sellers across global markets.
Compiled using extensive industry data and expert commentary, the report highlights what’s driving deal-making momentum and valuation shifts in a transforming industrial landscape.
Key Findings Include:
• Steady deal growth and rising capital deployment — Deal counts ticked up to 442 in Q2 2025 compared to 437 in Q1 2025, while total invested capital remained robust at $17.5 billion.
• Valuation multiples reflect divergent buyer dynamics — Strategic buyers commanded a median EV/EBITDA of 14.7× in 1H 2025, up from 8.0× in 2024, while private equity valuations moderated to 9.6×.
• Private equity backing remains significant — Sponsors accounted for a five-year high share of invested capital even as deal counts dipped, showcasing larger platform investments.
• Megadeals illustrate strategic transformation — Notable transactions analyzed include high-impact rail and industrial infrastructure combinations that are reshaping market structure and competitive positioning.
Emerging Themes Identified:
The report highlights several structural drivers shaping deal dynamics, including electrification and grid equipment, automation and smart manufacturing, logistics consolidation, and service/aftermarket monetization. It also examines regulatory considerations and how shifting buyer strategies are influencing valuation and integration execution.
The report anticipates that “2025 continues to demonstrate resilience and evolution in industrial M&A activity heading into 2026, with strategic buyers willing to pay premium multiples for capability and scale, while sponsors deploy larger checks into platform roll-ups.”
The analysis also underscores the importance of recurring revenue models and digital-industrial convergence as core themes influencing investor appetite and valuation dynamics.
The Manufacturing & Industrials M&A Multiples, Trends & Statistics Market Report is available now on MergersandAcquisitions.net. For executives, financial sponsors, and corporate development professionals navigating buy and sell-side M&A strategies, this report offers critical benchmarks and forward-looking insights to inform decision-making in a competitive deal environment.
